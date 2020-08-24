Кубинка, Московская область, , 11:26 — REGNUM В России разрабатывается система с элементами искусственного интеллекта, которая способна прогнозировать как социальные или политические события, так и вспышки пандемий. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Радиолокация. Технологии. Информация» (РТИ) Павел Лаптаев.

По его словам, в настоящее время специалисты концерна работают над созданием такой системы, которая выявляет риски наступления каких-либо событий на основе данных из электронных СМИ и других источников информации.

«Думаю, мы сможем на ранних стадиях определять зарождающиеся угрозы, подобные COVID-19, что позволит государству своевременно на них реагировать», — сказал он в интервью ТАСС в рамках форума «Армия-2020».

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России на военно-техническом форуме «Армия-2020» намеревается заключить с предприятиями оборонно-промышленного комплекса 39 контрактов на общую сумму 1,16 трлн рублей. Речь идет о сложной и разной технике, заявил глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу.

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