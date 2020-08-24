Берлин, , 12:02 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Volkswagen представит девятое поколение Passat в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

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Ранее внутри компании велись дебаты по поводу замены Passat другой моделью. Однако председатель Volkswagen Group Герберт Дисс поставил под сомнение такую возможность. В качестве аргумента он привёл растущую популярность Arteon, который имеет аналогичные размеры.

Стоит отметить, что новый Passat поделится своей платформой MQB, трансмиссией и электрической архитектурой с автомобилем Skoda Superb.

«Тележка» MQB позволяет строить авто как с передним, так и с полным приводом. Кроме того, данная платформа предоставляет возможность для установки полностью электрической силовой трансмиссии.

Ранее стало известно, что Volkswagen разрабатывает Golf R 4×4 восьмого поколения в кузове универсал. Авто оснащено двухлитровым турбированным двигателем производительностью 333 л. с. в паре с 7-скоростным «роботом».

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