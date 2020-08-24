Токио, , 10:17 — REGNUM Тюнинг-ателье Mugen из Японии представило тюнинговый пакет для Honda Civic. Об этом сообщается на сайте компании.

Пакет доработок включает в себя: решётку радиатора из карбона, передний спойлер, диффузор на корме, стильные 19-дюймовые колёсные диски, а также спортивную систему выхлопа, иные тормозные суппорты, светодиодные задние фонари и многое другое.

Отмечается, что диффузор может работать не только со спортивной системой выпуска, но и со стандартным аналогом. Первый диффузор обладает динамичной двойной шестиугольной конструкцией.

Внутри авто имеет спортивный руль, ковшеобразные кресла с поддержкой, инновационный переключатель скоростей, кнопку запуска мотора и фирменные напольные коврики.

Ранее стало известно, что осенью 2020 года на авторынке Малайзии компания Honda планирует провести официальную премьеру гибридной модели City RS.

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