Рим, , 10:16 — REGNUM У европейских дилеров появился «зеленый» фургон e-Ducato от Fiat. Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Основными конкурентами Fiat e-Ducato на европейском рынке станут: Vauxhall Vivaro-e, Mercedes e-Vito и Citroen e-Dispatch.

В движение электромобиль приводит 121-сильный силовой агрегат. Электромотор позволяет разогнать авто до 100 км/ч. Максимальный запас хода фургона равен 309 км. Стоит отметить, что мотор может работать в четырёх режимах: стандартном, экологичном, ориентированном на мощность и экономичном.

Всего выпущены две комплектации электромобиля — Standard и eTechnico. Стоимость базовой версии новинки составляет 52 тыс. евро (около 4,6 млн рублей). Первые клиенты получат электрофургон в четвёртом квартале текущего года.

Ранее американская компания Redline Restorations выставила на продажу Fiat 500 c мотором от Honda Civic Type R. Силовой агрегат имеет 194 л. с. и 5-скоростную механическую коробку передач.

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