Прага, , 09:38 — REGNUM Чаще всего владельцы новых автомобилей Skoda Octavia жалуются на проблемы, связанные с информационно-развлекательной системой и программным обеспечением. Об этом сообщает чешский портал Auto.cz.

Специалисты портала изучили отзывы владельцев Skoda Octavia четвертого поколения. Так, большинство из них касается мультимедийной системы или программного обеспечения.

Часть автовладельцев даже обратилась за помощью в сервисный центр из-за проблем с системой мультимедиа. Они пожаловались на некорректную работу голосового помощника Лаура, которому требовалось обновление для правильной работы на чешском языке. Также один владелец Octavia пожаловался на автоматическое отключение радио и неисправную систему стоп-старт.

Кроме того, некоторые «детские болезни» модели были связаны с работой сервисов Apple CarPlay и Android Auto. Некоторые владельцы не смогли подключиться к точке доступа Wi-Fi в автомобиле с помощью своего iPhone.

Напомним, чешская компания начала выпуск лифтбеков и универсалов Octavia четвертого поколения в ноябре 2019 года. В России эта модель будет представлена в сентябре 2020 года.

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