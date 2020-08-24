Москва, , 08:23 — REGNUM Российские ученые разработали технологию изменения структуры льда для использования его при строительстве взлетно-посадочных полос в Арктике. Об этом сообщил проректор по экономике и инновациям МГТУ им. Баумана Евгений Сторожук.

«Проект подразумевает создание быстровозводимых ледовых аэродромов», — цитирует его ТАСС.

По его словам, это достигается за счет модифицирования ледового покрытия с помощью специальных химических реагентов, позволяющих осуществлять посадку самолетов на подготовленную ледовую полосу.

Сторожук подчеркнул, что проект под названием «Площадка» предназначен для материковой части Заполярья. Специалисты уже работают с Министерством обороны РФ, поскольку в будущем такие аэродромы смогут принимать военно-транспортные самолеты Ил-76.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экипажи истребителей и бомбардировщиков отдельного смешанного и корабельного истребительного авиационных полков армии ВВС и ПВО Северного флота России выполнили над Кольским полуостровом и Баренцевым морем учебно-тренировочные полеты с участием молодых лётчиков.

Отметим, 5 августа на ледовой базе «Мыс Баранова» на архипелаге Северная Земля была зафиксирована рекордная с 2013 года температура.

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