Москва, , 17:04 — REGNUM Холдинг"Вертолеты России» может поставить первый лёгкий вертолёт класса люкс «Ансат», выполненный в стиле Aurus, в четвертом квартале 2020 года. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Андрей Богинский.

По его словам, из-за коронавируса для заказчика осложнился процесс согласования покупки воздушного судна. В настоящее время переговоры ведутся с несколькими заказчиками, сказал он в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, многоцелевой вертолёт «Ансат» спроектирован опытно-конструкторским бюро Казанского вертолётного завода. Машина оснащена двумя двигателями и может применяться для пассажирских и VIP-перевозок, доставки грузов, мониторинга окружающей среды и в качестве санитарного борта.

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