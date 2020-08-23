Кубинка, Московская область, , 15:07 — REGNUM Министерство обороны Российской Федерации примет на вооружение новый основной танк Т-14 «Армата» в конце 2020 года — начале 2021 года. Об этом сегодня, 23 августа, заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в интервью телеканалу «Звезда».

Танк Т-14 «Армата» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Мантуров напомнил, что сейчас идут многочисленные государственные испытания танка. По их завершении танк будет принят на вооружение Министерством обороны России.

«Все, конечно, зависит от госиспытаний. Как мне кажется, это произойдет до конца текущего — в начале следующего года», — сказал Мантуров.

Также министр отметил, что на этот танк уже есть много экспортных заявок и потенциальные заказчики внимательно отслеживают, как идут испытания техники.

Напомним, что новый основной танк Т-14 «Армата» разработан на «Уралвагонзаводе». Это целая боевая платформа, на базе которой можно делать как танки, так и другую гусеничную военную технику.