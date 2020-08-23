Вашингтон, , 14:36 — REGNUM Операционная система Windows 10 версии 20H2 стала доступна коммерческим клиентам для изучения и проверки функций перед официальным релизом. Об этом сообщает пресс-служба компании Microsoft.

Предварительная публикация новой версии Windows 10 предназначена для системных администраторов и других специалистов, которые должны убедиться в корректности работы крупных систем после установки обновления. Остальные пользователи компьютеров под управлением Windows 10 смогут обновиться до версии 20H2 в октябре 2020 года.

В новой версии Windows 10 обновлено меню «Пуск», расширена возможность настройки графики, а также добавлен ряд новых функций. В Microsoft заверили, что обновление до версии 20H2 будет происходить «удивительно быстро».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе компания Microsoft убрала возможность отключать «Защитника Windows» в операционной системе Windows 10.

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