Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Американская компания Northrop Grumman собирается приостановить разработку ракеты-носителя средней и большой грузоподъёмности OmegA. Об этом сообщил сотрудник портала Ars Technica Эрик Бергер на своей странице в социальной сети Twitter.

Компания Northrop Grumman разрабатывала ракету-носитель OmegA с 2016 года, в значительной степени эти работы финансировались правительством США. В августе 2020 года Военно-воздушное министерство США (DAF) заключило контракты на осуществление космических запусков в течение следующих пяти лет. В качестве подрядчиков были выбраны только две компании: United Launch Alliance и SpaceX.

Журналист Эрик Бергер заявил, что вскоре после этого руководство Northrop Grumman предупредило сотрудников компании о приостановке работ по проекту OmegA. В комментарии порталу SpaceNews представитель Northrop Grumman Дженнифер Боуман сообщила, что окончательное решение по OmegA ещё не принято. Она добавила, что в компании определятся с судьбой этого проекта после того, как в DAF представят причины отказа от использования носителей OmegA.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года вице-президент Northrop Grumman Чарли Прекурт заявил, что первый испытательный запуск ракеты-носителя OmegA должен состояться весной 2021 года.

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