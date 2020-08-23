Пекин, , 13:33 — REGNUM Китайская компания Baidu начала предоставлять услуги беспилотного такси в городе Цанчжоу. Об этом сообщает пресс-служба Baidu.

Цанчжоу стал вторым городом Китая, в котором появился сервис беспилотного такси Apollo Go. С апреля беспилотные такси компании Baidu функционируют в городском округе Чанша, однако там служба такси доступна только в нескольких районах города.

Запущенная в Цанчжоу служба такси впервые покрывает центр города, что свидетельствует о совершенствовании систем беспилотных автомобилей. Заказ роботакси осуществляется с помощью мобильного приложения, автомобили двигаются по нескольким десяткам фиксированных маршрутов. Станции посадки включают вокзалы, отели, музей, образовательные учреждения и другие общественные места.

«Этот запуск стал важной вехой в развитии технологии автономного вождения Baidu и ее цели — наступления эры интеллектуального транспорта», — подчеркнули в Baidu.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле компания WeRide получила первое в Китае разрешение на испытания автомобилей без водителя на дорогах общего пользования.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае на общих дорогах впервые появятся полностью беспилотные автомобили