Москва, , 13:21 — REGNUM На восстановление единственного в составе ВМФ России тяжелого авианесущего ракетного крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» после пожара понадобится от 300 до 350 млн рублей. Сумму ремонта назвали в Объединенной судостроительной корпорации.

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» Mil.ru

По словам генерального директор ОСК Алексея Рахманова, бюджет ремонта «Адмирала Кузнецова» после пожара составит 300−350 млн рублей. Для кораблей такого класса это сравнительно немного — пожар не затронул существенные узлы корабля.

«На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300—350 млн рублей. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле. Нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта «Адмирала Кузнецова», — сказал Рахманов.

Он также отметил, что на корабле ведутся интенсивные работы, докование ТАВКР состоятся летом 2021 года. Передадут корабль обратно в ВМФ в 2022 году.

Напомним, что пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел 12 декабря 2019 года во время сварочных работ в районе первого энергоотсека. Искра от электросварки попала в помещение с мазутом. Погибли два человека, десятки пострадалию