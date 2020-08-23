Москва, 23 августа 2020, 13:21 — REGNUM На восстановление единственного в составе ВМФ России тяжелого авианесущего ракетного крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» после пожара понадобится от 300 до 350 млн рублей. Сумму ремонта назвали в Объединенной судостроительной корпорации.

Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»
Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов»
Mil.ru

По словам генерального директор ОСК Алексея Рахманова, бюджет ремонта «Адмирала Кузнецова» после пожара составит 300−350 млн рублей. Для кораблей такого класса это сравнительно немного — пожар не затронул существенные узлы корабля.

«На сегодняшний день мы посчитали, сколько будет стоить восстановление. Общий бюджет находится в диапазоне 300—350 млн рублей. Нам повезло, что пожар не затронул что-то существенное на корабле. Нет оснований полагать, что именно это событие как-то повлияет на завершение ремонта «Адмирала Кузнецова», — сказал Рахманов.

Он также отметил, что на корабле ведутся интенсивные работы, докование ТАВКР состоятся летом 2021 года. Передадут корабль обратно в ВМФ в 2022 году.

Напомним, что пожар на «Адмирале Кузнецове» произошел 12 декабря 2019 года во время сварочных работ в районе первого энергоотсека. Искра от электросварки попала в помещение с мазутом. Погибли два человека, десятки пострадалию