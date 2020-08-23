23 августа 2020 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM В честь отмечаемого в 2020 году 30-летия создания российской службы реагирования на чрезвычайные ситуации и ликвидации последствий стихийных бедствий в Санкт-Петербурге прошел парад автомобильной техники пожарных и спасателей.

Колонна техники МЧС у здания Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Дарья Драй © ИА REGNUM

На нем были представлены как современные машины, стоящие на вооружении МЧС России, так и ретро-техника, с помощью которой боролись с огнем в разные десятилетия XX века.

Ретроэкспонат из колонны техники МЧС Дарья Драй © ИА REGNUM

Ретроэкспонат из колонны техники МЧС Дарья Драй © ИА REGNUM Ретроэкспонат из колонны техники МЧС Дарья Драй © ИА REGNUM

Ретроэкспонат из колонны техники МЧС Дарья Драй © ИА REGNUM

Колонна техники МЧС у здания Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Дарья Драй © ИА REGNUM Демонстрация техники МЧС у здания Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Дарья Драй © ИА REGNUM

Среди представленных образцов прошлых лет были пожарная автолестница АЛГ-17 1966 года выпуска, автонасос ЗиС-11 (1935 год), автоцистерна ГАЗ-51 (1955 год), а также иностранный экспонат — американская автоцистерна Fargo Track 1962 года выпуска.

Колонна техники МЧС у здания Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу Дарья Драй © ИА REGNUM

«Это поистине уникальные экспонаты, ведь некоторые из них сохранились ныне в единственном числе, и находятся в собрании «музея пожарного дела» Санкт-Петербурга. Помимо этого в пробеге также приняли участие автомобили из частных коллекций», — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Автопробег колонны техники и спасателей МЧС Дарья Драй © ИА REGNUM

Автопробег колонны техники и спасателей МЧС Дарья Драй © ИА REGNUM

Автопробег колонны техники и спасателей МЧС Дарья Драй © ИА REGNUM

Автоколонна пожарной техники прошла от здания Общественно-выставочного комплекса ГУ МЧС на Большом проспекте по набережной Лейтенанта Шмидта до Стрелки Васильевского острова, где сделала остановку.

Колонна техники МЧС на стрелке Васильевского острова Дарья Драй © ИА REGNUM

Демонстрация техники МЧС на стрелке Васильевского острова Дарья Драй © ИА REGNUM Спасатель МЧС на стрелке Васильевского острова Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе современной техники петербургских пожарных были представлены пожарные автоцистерны на базе автомобилей «ЗиЛ» и ISUZU, пожарные автолестницы, а также оперативные автомобили и пожарно-спасательные мотоциклы BMW.