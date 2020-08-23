Нью-Дели, , 12:30 — REGNUM Автоматическая межпланетная станция «Чандраян-2» успешно проработала первый год на орбите вокруг Луны. Об этом сообщает пресс-служба Индийской организации космических исследований (ISRO).

Старт космического зонда «Чандраян-2» Indian Space Research Organisation

Запуск зонда «Чандраян-2» состоялся в июле 2019 года, 20 августа космический аппарат был успешно выведен на окололунную орбиту. В сентябре 2019 года спускаемый аппарат миссии потерпел крушение при попытке посадки на Луну, но орбитальный аппарат продолжил работу.

В ISRO сообщили, что за год зонд сделал более 4400 оборотов вокруг Луны. С помощью камер зонда была построена карта лунной поверхности площадью почти 4 млн кв. км. Также радары зонда «Чандраян-2» продолжают собирать данные о скоплениях льда на полюсах Луны. В ISRO добавили, что запас топлива позволит автоматической станции проработать на окололунной орбите ещё около семи лет.

«Сделанные в первый год работы «Чандраян-2» наблюдения показали, что приборы станции могут внести значительный вклад в изучение Луны. Ожидаемый продолжительный период эксплуатации этого аппарата поддержит возрождение интереса мирового научного сообщества к устойчивому присутствию на Луне», — подытожили в ISRO.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте государственный министр Индии Джитендра Сингх заявил, что запуск третьей автоматической миссии к Луне «Чандраян-3» запланирован на первую половину 2021 года.

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