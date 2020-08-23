Москва, , 12:03 — REGNUM Специалисты космодрома «Плесецк» приступили к выгрузке тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5», заявил заместитель генерального директора Центра им. Хруничева Денис Денискин в эфире телеканала «Звезда».

Денискин подчеркнул, что транспортировка ракеты-носителя от производителя — Центра им. Хруничева — до космодрома прошла без замечаний. Ожидается, что лётные испытания ракет «Ангара» возобновятся до конца 2020 года.

Предстоящий запуск станет вторым для ракеты-носителя «Ангара» в тяжёлой модификации. Первый и единственный испытательный запуск состоялся в декабре 2014 года. Ракеты «Ангара-А5» отличаются от используемых в настоящее время российских тяжёлых носителей «Протон» увеличенной массой полезной нагрузки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ракета-носитель «Ангара-А5» успешно прошла контрольно-испытательные проверки и готова к возобновлению лётных испытаний.