Вашингтон, , 11:39 — REGNUM Британская компания ARM подписала трёхлетнее соглашение о партнёрстве с Управлением перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA). Об этом сообщает пресс-служба ARM.

Принадлежащая SoftBank Group Corp компания ARM является одним из крупнейших в мире разработчиков архитектуры процессоров, предназначенных для использования в серверах, суперкомпьютерах и мобильных устройствах. На сегодняшний день произведено более 170 млрд чипов на базе архитектуры ARM.

Соглашение о сотрудничестве с DARPA позволит подразделению Пентагона использовать разработки ARM для решения задач в области микроэлектроники. В ARM отмечают, что эта сделка откроет специалистам ARM «портал в крупнейшую в мире открытую вычислительную экосистему для разработчиков микросхем и программного обеспечения».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле СМИ узнали, что американская компания Nvidia обратилась к SoftBank Group Corp с предложением о приобретении ARM.