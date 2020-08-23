Солт-Лейк-Сити, США, , 11:09 — REGNUM Администрация Университеты Юты была вынуждена выплатить неизвестной группе хакеров более $450 тысяч, чтобы избежать масштабной утечки данных о сотрудниках и студентах. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Вычислительные серверы крупнейшего университета штата Юта подверглись атаке хакеров в июле текущего года. Хакерская атака проводилась с использованием вирусов-шифровальщиков. Вредоносное программное обеспечение этого типа используется злоумышленниками для блокирования доступа к информации, хранящейся в компьютерных системах.

Зашифрованные хакерами данные включали информацию о сотрудниках и студентах университета. В сообщении Университета Юты говорится, что администрация в надлежащем порядке уведомила об инциденте правоохранительные органы США.\

После консультации с экспертами в университете приняли решение о выплате выкупа для восстановления доступа к зашифрованным данным и недопущения их утечки. Сумма выкупа составила $457 тысяч. Отмечается, что после инцидента в Университете Юты провели реорганизацию отделов, отвечающих за обеспечение информационной безопасности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе хакерской атаке подверглись компьютерные системы американской компании Brown-Forman Corp, производящей виски Jack Daniel's и другие алкогольные напитки.

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