Москва, , 10:13 — REGNUM Технологический холдинг «Швабе», входящий в государственную корпорацию «Ростех» готовит к выпуску модификацию «антиковидных» тепловизоров с функциями распознавания лиц и самостоятельного принятия решений. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

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Сообщается, что на основе тепловизоров, разработанных «Швабе» в рамках борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2, создается интеллектуальное оборудование для контроля и пропуска людей на проходных. Данная система включает в себя как тепловизор, так и рабочее место со специальным программным обеспечением и абсолютно черное тело для калибровки изображения.

Данный комплекс имеет возможность интеграции с системой контроля и управления доступом объекта. Также комплекс оснащен полноформатным экраном для визуализации поступающей информации.