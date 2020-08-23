Пекин, , 10:04 — REGNUM Huawei стала второй в мире компаний по объёму поставок умных часов по итогам первой половины 2020 года. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Counterpoint Research.

По оценкам экспертов Counterpoint Research, за первую половину текущего года во всём мире было поставлено около 42 млн умных часов. Эксперты отмечают, что объём поставок практически не изменился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, однако полученная производителями выручка выросла на 20% в годовом исчислении.

Лидером по объёму поставок и выручке остаётся американская компания Apple, нарастившая за год поставки Apple Watch на 22%. В первой половине 2020 года компании Huawei удалось нарастить объём поставок на 57% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Благодаря такому росту Huawei заняла вторую строчку по объёму поставок.

Совокупная выручка производителей умных часов в первом полугодии распределилась следующим образом: на долю Apple пришлось 51,4% от общего объёма, на долю Garmin — 9.4%, на долю Huawei, Samsung и Imoo — 8,3%, 7,2% и 5,1% соответственно. Самыми продаваемыми моделями умных часов за этот период стали Apple Watch Series 5, Apple Watch Series 3, Huawei Watch GT2, Galaxy Watch Active 2 и Imoo Z3 4G.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ожидается, что в сентябре компания Apple представит новую модель умных часов Apple Watch.