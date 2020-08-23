Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Владелец сервиса TikTok в судебном порядке оспорит решение президента США Дональда Трампа о запрете деятельности компании в Соединённых Штатах. Об этом сообщает Reuters.

Приложение TikTok позволяет создавать, редактировать и публиковать короткие видеоролики. Разработчиком и владельцем сервиса является китайская компания ByteDance, однако в последний год TikTok стал широко популярен во многих странах, включая США.

6 августа президент США Дональд Трамп выпустил указ, запрещающий проводить финансовые операции с владельцем TikTok на территории Соединённых Штатов. После этого в СМИ появились сообщения о том, что компания ByteDance намерена оспорить это решение в суде. 22 августа представители китайской компании официально подтвердили эту информацию.

«Для обеспечения верховенства закона и справедливого отношения к нашей компании и нашим клиентам мы вынуждены оспорить это постановление через судебную систему», — заявили в ByteDance.

В компании добавили, что соответствующее обращение будет передано в один из судов США 24 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе исполнительный директор подразделения TikTok в США, Канаде, Новой Зеландии и Австралии Ванесса Паппас заявила, что администрация сервиса найдёт возможность продолжить деятельность на территории США после вступления в силу указа Дональда Трампа.

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