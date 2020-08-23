Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Частная компания Blue Origin передала американскому аэрокосмическому агентству NASA инженерный макет посадочного модуля для пилотируемых миссий на Луну. Об этом сообщает пресс-служба Blue Origin.

Полноразмерный инженерный макет посадочного модуля был доставлен в космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Макет будет использоваться для проведения испытаний с экипажем. Эти испытания позволят разработчикам оптимизировать габариты модуля для максимально надёжной и удобной доставки экипажей и грузов на поверхность Луны.

«Опыт, который мы получим при испытаниях полноразмерного макета, нельзя получить по-другому. Получение отзывов от NASA на раннем этапе разработки позволит нам разработать безопасную коммерческую систему, отвечающую потребностям агентства», — отметил вице-президент по передовым программам разработки Blue Origin Брент Шервуд.

Blue Origin разрабатывает посадочный лунный модуль в рамках контракта с NASA. Лунная программа США «Артемида» предусматривает использование посадочного модуля с кораблём «Орион». Планируется, что пилотируемые корабли этой серии будут выводиться на окололунную орбиту, после чего экипаж и полезные грузы будут доставляться на Луну посредством посадочных модулей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае агентство NASA подписало с компаниями SpaceX, Blue Origin и Dynetics контракт на разработку посадочных модулей для лунной программы.