Москва, , 07:51 — REGNUM Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с тремя спутниками связи «Гонец-М» состоится в конце сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным агентства, предварительно запуск назначен на 24 сентября. Планируется, что ракета «Союз-2.1б» выведет на околоземную орбиту спутники «Гонец-М» № 27, 28 и 29. Эти аппараты заменят в составе группировки спутники с истекающим сроком активного существования.

Все предыдущие запуски спутников этой серии осуществлялись посредством ракет-носителей семейства «Рокот». В Министерстве обороны России решили отказаться от использования этих ракет, так как в них применяются комплектующие, производимые на территории Украины.

Спутниковая система «Гонец» используется для обеспечения связью районов, не покрываемых наземными сетями GSM. Предыдущий запуск трёх спутников «Гонец-М» состоялся в декабре 2019 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе в АО «Спутниковая система «Гонец» рассказали, что в течение первой половины 2020 года в эксплуатацию будут введены наземные станции спутниковой связи в Мурманске, Ростове-на-Дону, Норильске и Анадыре.

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