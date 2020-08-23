Москва, , 07:23 — REGNUM Все члены экипажа долговременной экспедиции Международной космической станции изолировались на три дня в двух модулях российского сегмента для поиска утечки воздуха. Об этом сообщил космонавт Роскосмоса Иван Вагнер на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В настоящее время на борту орбитальной станции находится три человека — российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэссиди. 20 августа в Роскосмосе сообщили, что датчики, установленные на американском сегменте МКС, зарегистрировали утечку воздуха со станции.

Вагнер рассказал, что для поиска места утечки весь экипаж станции изолировался в двух российских модулях — «Звезда» и «Поиск». 21 августа астронавт Кэссиди закрыл все люки на американском сегменте и перешёл к российским космонавтам. Спальное место для американского астронавта было организовано в модуле «Поиск».

Экипаж МКС будет изолирован в двух российских модулях в течение трёх суток. В это время члены экипажа будут контролировать давление в модулях станции с помощью мановакуумметров, а специалисты с Земли смогут отслеживать давление по телеметрии.

«Нет поводов для беспокойств! Утечка не сильно превышает допустимые требования и компенсируется станционными средствами регенерации и доставляемым грузовыми кораблями газом», — подчеркнул Вагнер.

Космонавт добавил, что все члены экипажа МКС чувствуют себя отлично и могут выполнять физические тренировки и эксперименты по наблюдению Земли во время изоляции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 августа в американском аэрокосмическом агентстве NASA заявили, что текущий уровень утечки воздуха на МКС не угрожает экипажу станции.

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