Вашингтон, , 16:05 — REGNUM Корпорация General Electric доставила в Центр лётных исследований американского аэрокосмического агентства NASA в Калифорнии два двигателя для перспективного сверхзвукового пассажирского самолёта X-59. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Для испытаний разрабатываемого сверхзвукового самолёта NASA в General Electric спроектировали специальную модификацию двигателя F414. Для испытаний самолёта X-59 General Electric произвела два таких двигателя, один из которых является резервным.

«Доставка двигателя от General Electric знаменует собой ещё одну важную веху в создании X-59», — отметил Раймонд Кастнер, курирующий проект X-59 в исследовательском центре NASA в Кливленде.

Он напомнил, что эти двигатели, а также сам самолёт X-59, не являются прототипами будущего коммерческого сверхзвукового лайнера. Проект X-59 предназначен для оценки эффективности использования сверхзвукового пассажирского авитранспорта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале стало известно, что компания Lockheed Martin и NASA планируют провести первый испытательный полёт сверхзвукового пассажирского самолёта X-59 в 2021 году.