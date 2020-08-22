Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Производство iPhone XR, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будет остановлено после запуска продаж новой линейки смартфонов американской компании Apple. Об этом сообщает портал Wccftech со ссылкой на источники в отрасли.

Портал приводит мнение отраслевого блогера iAppleTimes, который ранее публиковал информацию о новых устройствах Apple. Сообщается, что компания Apple планирует возобновить стратегию прекращения производства некоторых старых моделей после запуска продаж новых устройств.

Ожидается, что после выхода iPhone 12 Apple снизит цену на iPhone 11 до $540. При этом производство моделей iPhone XR, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max будет полностью остановлено.

Также информатор назвал ожидаемые цены на новые смартфоны от Apple. Ожидаемая стоимость iPhone 12 составляет $699, iPhone 12 Max — $799, iPhone 12 Pro — $999 и iPhone 12 Pro Max — $1099.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Apple заявили, что смартфоны линейки iPhone 12 будут представлены осенью, но на несколько недель позже, чем обычно.

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