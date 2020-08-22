Пекин, , 12:41 — REGNUM Китайский производитель электромобилей Nio начал продавать автомобили без аккумуляторов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новая программа Nio, получившая название «аккумулятор как услуга» (от англ. Battery as a service — BaaS), призвана повысить доступность электромобилей. Аккумуляторы являются одной из самых дорогих элементов электрических автомобилей, поэтому BaaS позволит компании существенно снизить стоимость электрокаров.

Например, внедорожник Nio ES6 по программе BaaS будет продавать по цене 273 600 юаней ($39 553), а в комплекте с аккумулятором — по цене 343 600 юаней ($49 657). За право пользования аккумулятором водители должны будут вносить ежемесячную плату в размере около $140.

«Мы считаем, что благодаря программе BaaS больше покупателей сделают выбор в пользу электрокаров, а не автомобилей с бензиновым двигателем», — отметил генеральный директор Nio Уильям Ли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае муниципалитет Китая Хэфэй инвестировал в компанию Nio 7 млрд юаней ($0,99 млрд).

Читайте ранее в этом сюжете: Автокомпания Nio получила крупные инвестиции на поддержку производства