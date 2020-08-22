Вашингтон, , 12:11 — REGNUM Компания Tesla запросила у Федеральной комиссии по связи США (FCC) разрешение на выпуск датчиков безопасности миллиметрового диапазона. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новые датчики должны повысить эффективность систем предотвращения краж, а также предупреждать об оставшихся в машине детях. В Tesla заявляют, что новая система существенно превосходит точность имеющихся аналогов, работающих на основе датчиков движения. Работающие по принципу радара датчики позволят системе распознавать оставшихся в машине детей сквозь мягкие материалы, например, одеяло.

Внедрению новой системы препятствует то, что разработанные специалистами Tesla датчики работают на более высоких уровнях мощности, чем разрешено действующими в США правилами. FCC примет решение об одобрении новых датчиков Tesla до 21 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе основатель Tesla Илон Маск заявил, что к концу 2020 года в компании рассчитывают разработать функцию полностью автономного вождения автомобиля.