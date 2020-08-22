Москва, , 11:38 — REGNUM Центр им. Хруничева представит на выставочной площади форума «Армия-2020» макеты новых российских ракет-носителей. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Ангара А5 Mil.ru

На выставочных площадях форума будут представлены макеты как действующих средств выведении, так и перспективных носителей. Гости форума смогут увидеть макеты ракет «Протон-М», «Ангара-А5», «Ангара-А5В» и кислородно-водородного блока тяжёлого класса. Будут представлены и макеты лёгких носителей «Ангара-1.2» и «Рокот-М», а также другие космические изделия.

Отдельно на площадках Центра им. Хруничева будут продемонстрированы результаты применения ракетно-космических технологий в медицинской сфере. В частности, зрители смогут увидеть гипергипобарический лечебный барокомплекс БЛКС-307-«Хруничев» для взрослых пациентов и барокамеру БЛКС-160 для новорожденных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, международный военно-технический форум «Армия-2020» начнётся 23 августа. В мероприятии примут участие около полутора тысяч организаций и представители более 90 стран.