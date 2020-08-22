Тайбэй, , 11:11 — REGNUM Правительство Тайваня ужесточило требования к китайским организациям, заблокировав сервисы потокового видео компаний Tencent Holdings и Baidu. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Платформа Tencent и стриминговый сервис Baidu iQiyi уже запрещены в Тайване. Однако китайским компаниям удавалось обходить эту блокировку, сотрудничая с местными организациями. Эта лазейка будет ликвидирована 3 сентября, когда вступят в силу новые правила, утверждённые министерством экономики Тайваня.

Аналитик ICBC International Мартин Бао отметил, что это решение не окажет большого воздействия на компании Tencent и Baidu. Он объяснил, что Тайвань с населением около 23 млн человек является маленьким рынком для китайских компаний, поэтому символическое значение этого решения важнее его финансовых последствий.

Летом 2020 года Tencent и другие китайские технологические компании столкнулись с политическим давлением на международных рынках. В частности, правительство Индии запретило ряд китайских приложений, а президент США Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий деятельность компаний ByteDance и Tencent в Соединённых Штатах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе главный специалист по стратегии Tencent Джеймс Митчелл заявил, что запрет финансовой деятельности на территории США окажет минимальное влияние на доходы китайской компании.

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