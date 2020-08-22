Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Члены экипажа корабля Crew Dragon прибыли в космический центр во Флориде для подготовки к полёту на Международную космическую станцию. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Предстоящий полёт, известный как миссия NASA SpaceX Crew-1, станет первым регулярным рейсом пилотируемых кораблей этого типа. В состав экипажа NASA SpaceX Crew-1 вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

Ракета-носитель Faclon 9, которая будет использоваться для запуска корабля Crew Dragon, также доставлена в космический центр во Флориде для подготовки к запуску. Запуск миссии NASA SpaceX Crew-1 состоится не ранее 23 октября.

Космический корабль Crew Dragon разработан американской компанией SpaceX в рамках контракта NASA. Первый испытательный запуск корабля с экипажем состоялся 30 мая — Crew Dragon доставил на МКС астронавтов NASA Дагласа Хёрли и Роберта Бенкена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа корабль Crew Dragon с астронавтами Хёрли и Бенкеном успешно приводнился в Мексиканском заливе.

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