Москва, , 10:21 — REGNUM Беспроводные наушники могут представлять опасность для здоровья человека, так как излучают электромагнитные волны в непосредственной близости от головного мозга. Об этом сообщил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев агентству «Прайм».

Эксперт объяснил, что ещё в прошлом веке учёные выявили воздействие электромагнитных частот на органические вещества и продукты питания. Модуль связи Bluetooth, который используется для работы беспроводных наушников, также является источником опасного электромагнитного поля. Наличие такого излучения в непосредственной близости от головного мозга может оказать негативное влияние на здоровье человека.

При этом Тимофеев отметил, что точных данных о возможном вреде пока мало, а сами устройства этого типа постоянно совершенствуются.

«Думаю, что в ближайшем будущем обязательно появятся новые технические решения, способные повысить качество работы, не причиняя даже малейшего вреда здоровью человека», — подчеркнул эксперт.

Для минимизации возможного риска вреда здоровью Тимофеев порекомендовал выбирать наушники, которые имеют минимальную дальность воздействия. Для проверки наушников можно положить соединённый с ними смартфон на стол и начать отходить от него. Максимально безопасными являются модели, сигнал которых становится слабым при расстоянии в несколько метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе эксперты Роскачества назвали лучшими беспроводными наушниками, доступными в России, модели Apple AirPods Pro, Sony WH-1000XM3, Sony WH-H900N, Sennheiser RS175 и Apple AirPods.

Читайте ранее в этом сюжете: В Роскачестве назвали лучшие наушники