Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Компания Kandi Technologies Group объявила о начале переговоров по строительству автомобильного завода в Северной Америке. Об этом сообщает агентство Reuters.

Базирующаяся в Цзиньхуа компания Kandi занимается производством электромобилей и аккумуляторов. В 2020 году компания начала наращивать присутствие на рынке стран Северной Америки, а сейчас обнародовала планы по строительству завода в этом регионе.

«Мы достигли первоначального успеха в рамках нашей стратегии по выходу на рынок электромобилей США. Мы уверены, что в ближайшей перспективе мы сможем удовлетворить спрос в Северной Америке за счёт наших производственных мощностей в Китае. Однако мы активно изучаем возможность производства электромобилей внутри региона в долгосрочной перспективе», — заявил председатель и главный исполнительный директор Kandi Ху Сяомин.

Отмечается, что китайская компания уже начала переговоры с несколькими возможными партнёрами в США, включая региональные правительства в районе американо-мексиканской границы. Запуск производства в США позволит Kandi снизить цены на автомобили для местного рынка за счёт транспортных расходов и таможенных тарифов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе компания Kandi представила в США электрические хэтчбеки K23 и K27.

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