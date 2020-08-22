Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Microsoft убрала возможность отключать «Защитника Windows» в операционной системе Windows 10. Об этом 22 августа сообщил журнал PC Gamer.

Это изменение было внесено в ОС последним обновлением. При этом издание отмечает, что, согласно информации, опубликованной в документации Microsoft, «Защитник Windows» должен «добровольно отойти в сторону» в случае, если он обнаружит, что пользователь установил антивирусную программу стороннего разработчика.

Напомним, ранее пользователи могли навсегда отключить «Защитник Windows» при помощи внесения изменений в реестр. Сейчас в Microsoft заявили, что это «устаревший параметр».

Читайте ранее в этом сюжете: В Windows 10 появится раздел с описаниями обновлений