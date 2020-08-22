Пекин, , 07:53 — REGNUM Проведённая специалистами проверка показала, что приборы китайской миссии на Марс «Тяньвэнь-1» находятся в исправном состоянии. Об этом сообщает газета China Daily со ссылкой на Центр лунных исследований и космической программы при Китайском национальном космическом управлении.

Первый китайский космический аппарат был запущен к Марсу 23 июля. В состав миссии «Тяньвэнь-1» входит орбитальный аппарат и марсоход, планируется, что миссия достигнет Марса в феврале 2021 года.

К 20 августа зонд удалился от Земли на 8,23 млн км, после чего была проведена первая проверка исправности некоторой полезной нагрузки марсианской миссии. Все проверенные приборы, включая магнитометр, минералогический спектрометр и камеру высокого разрешения находятся в исправном состоянии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа с помощью двигателей «Тяньвэнь-1» была выполнена первая после запуска коррекция траектории марсианского зонда.

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