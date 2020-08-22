Вашингтон, , 07:33 — REGNUM Администрация сервиса TikTok найдёт возможность продолжения деятельности на территории США после вступления в силу решения президента США Дональда Трампа, заявила исполнительный директор подразделения TikTok в США, Канаде, Новой Зеландии и Австралии Ванесса Паппас. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Дональд Трамп 6 августа подписал указ о запрете сделок с китайской компанией ByteDance, владеющей сервисом TikTok, на территории США. 14 августа президент США выпустил ещё один указ, предписывающий компании ByteDance отказаться от всех связанных с TikTok активов в США в течение 90 дней. Эти решения обосновывались тем, что компания ByteDance представляет национальную угрозу для безопасности США.

Ванесса Паппас заявила, что в компании до сих пор не получили никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения. Она отметила, что в компании рассматривают несколько возможных решений, которые позволят продолжить деятельность в США.

«Мы видим несколько вариантов действий, гарантирующих, что мы продолжить предоставлять это приложением миллионам американцев, которые пользуются им ежедневно», — подчеркнула Паппас.

После решения о запрете операций ByteDance на территории США несколько американских компаний, включая Oracle и Microsoft, начали переговоры о приобретении американского подразделения TikTok.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против приобретения американского бизнеса TikTok компанией Oracle.

Читайте ранее в этом сюжете: TikTok оспорит указ Трампа о запрете сделок с ByteDance — CNBC