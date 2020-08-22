Вашингтон, , 03:55 — REGNUM Boeing работает над созданием портативного ультрафиолетового излучателя для проведения во время пандемии коронавируса дезинфекции рабочих поверхностей в кабине пилотов и салоне самолёта. Об этом 21 августа сообщает агентство Reuters.

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По словам руководителя программы Ро Латтерса, на которого ссылается агентство, устройство будет выглядеть как жезл, излучающий ультрафиолетовый свет.

Американская аэрокосмическая корпорация планирует уже этой осенью запатентовать разработку и начать производство прибора на мощностях подрядчиков. Отмечается, что ряд авиакомпаний уже проявили интерес к такому портативному ультрафиолетовому излучателю.

Как сообщало ИА REGNUM, компания Boeing снова начала продавать авиалайнеры модели 737 Max, поменяв их обозначение на 737−8.

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