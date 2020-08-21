Москва, , 23:55 — REGNUM В течение года концерн «Калашников» намерен завершить разработку новейшего пулемета РПЛ-20 в интересах Минобороны РФ, заявил 21 августа гендиректор «Калашникова» Дмитрий Тарасов на презентации концерна в подмосковном парке «Патриот».

"Ближайший год, точные сроки назвать не могу, они закрыты. После РПК-16 мы сделали выводы. Это прекрасный опыт, мы его взяли, нарастили, и на него уже есть заказчик», — сказал Тарасов.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате войсковой эксплуатации опытной партии пулеметов РПК-16, созданных концерном в инициативном порядке, российские военные уточнили ряд требований к перспективному лёгкому пулемёту.

По словам руководства концерна «Калашников», сейчас работа над новым оружием идёт уже в рамках государственного оборонного заказа.

Справка ИА REGNUM: РПК-16 — российский ручной пулемет, разработанный концерном «Калашников» на основе советского лёгкого пулемёта РПК и РПК-74. Пулемёт был оснащен более эргономичными рукоятками и переключателями режима огня, планками Пиккатинни для установки навесного оборудования, снабжен новым магазином емкостью 95 патронов, а также сменными стволами разной длины, включая укороченный штурмовой.

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