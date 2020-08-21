Нью-Дели, , 19:55 — REGNUM Второй авианосец ВМС Индии INS Vikrant выведен на этап итоговых испытаний, сообщает 21 августа портал ZeeNews со ссылкой на неназванные источники.

Авианосец Vikrant ВМС Индии. 2015 Indiannavy.nic.in

По утверждению портала, в сентябре 2020 года корабль может выйти в море на полноценные испытания перед передачей в боевой состав ВМС страны.

Авианосец INS Vikrant Индия начала активно достраивать с февраля 2009 года. По действующему плану, его испытания должны завершиться до конца 2020 года.

Стоит отметить, что эти планы неоднократно сдвигались во времени и ВМС Индии снова оставались без второго авианосца.

Авианосец INS Vikrant способен нести на борту 26 палубных истребителей и 10 вертолётов. Истребительное крыло будет состоять из российских палубных истребителей МиГ-29К.

В материале говорится, что итоговые морские испытания пришлось отложить на неопределённый срок из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, в составе ВМС Индии уже есть один авианосец «Викрамадитья».

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