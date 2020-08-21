Москва, , 19:18 — REGNUM Тщательная проверка показала, что в российском сегменте Международной космической станции нет утечки воздушной смеси в космическое пространство. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает Роскосмос.

Напомним, что накануне в американском сегменте МКС была обнаружена утечка воздушной смеси в космическое пространство. Было принято решение изолировать весь экипаж станции в российском модуле «Звезда» на три дня. За это время экипаж попытается локализовать место утечки.

В NASA сообщили, что также будет проверен и российский сегмент МКС.

В Роскосмосе заявили, что после проверки российского сегменте никаких пробоин найдено не было.

Также в Роскосмосе считают, что пробоина в обшивке МКС могла образоваться из-за микрометеорита.