Киев, , 18:06 — REGNUM На Украине начинается скандал с закупкой 120-мм миномётов за границей, сообщают 21 августа украинские СМИ.

Речь идёт о намерении Минобороны Украины закупить крупную партию миномётов ЕМ-120 производства болгарской компании EMCO.

Стоит отметить, что фактически болгарская компания ЕМСО занимается не производством оружия, а ремонтом и частичной модернизацией вооружения советских образцов.

СМИ Украины уже публикуют материалы, обвиняющие замминистра обороны Александра Миронюка, который ранее курировал вопросы торговли Украины с Болгарией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине несколько лет продолжался скандал с миномётами «Молот», производившимися принадлежащей Петру Порошенко компанией «Маяк». «Молоты» стали печально знамениты после целой серии разрывов при выстреле. По мнению украинских военных, не исключено, что от «Молотов» могло погибнуть больше украинских солдат, чем «врагов».

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