Сакраменто, США, , 15:50 — REGNUM В Калифорнии владельцев электрокаров Tesla попросили реже заряжать свои машины дома и на специальных станциях. Об этом сообщает издание The Verge.

Ранее с призывом снизить потребление электроэнергии к жителям Калифорнии обратился губернатор штата Гэвин Ньюс.

Компания Tesla ответила на этот призыв. Так, по данным журналистов, некоторые владельцы электрокаров американской марки рассказали, что получили сообщение с просьбой реже заряжать свои машины. Сообщение озаглавлено призывом: «Помогите снять тепловую волну в сети».

«Нынешняя жара влияет на энергосистему Калифорнии. Если возможно, мы просим вас уменьшить перезарядку и домашнюю зарядку в период с 16:00 до 21:00, чтобы поддержать усилия штата», — говорится также в сообщении.

Ранее стало известно, что в Калифорнии была зафиксирована самая высокая температура за всю историю метеонаблюдений. Она достигла +54,4°.

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