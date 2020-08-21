Лондон, , 15:17 — REGNUM Британская компания Bentley Mulliner выпустила лимитированную серию под названием Pikes Peak для Continental GT. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Pikes Peak Continental GT от Mulliner Bentley Mulliner

Pikes Peak Continental GT от Mulliner был выпущен в количестве 15 экземпляров.

Модель из ограниченной серии отличается эксклюзивным лакокрасочным покрытием Radium by Mulliner, обвесом из углеродного волокна, тормозными дисками Acid Green и шинами Pirelli P Zero Color Edition.

Салон модели отделан алькантарой, а его отличительной чертой является контрастная прострочка.

В качестве силовой установки у модели мотор Bentley W12 с двойным турбонаддувом производительностью 635 л. с. и 900 Нм крутящего момента. С 0 до 100 км/ч Pikes Peak разгоняется за 3,7 с. При этом максимальная скорость модели равна 333 км/ч.

Ранее Bentley представил самый быстрый внедорожник в мире — рестайлинговый Bentayga Speed. С места до 100 км/ч модель разгоняется всего за 3,9 секунды.

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