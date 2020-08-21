Лондон, , 14:51 — REGNUM Британское тюнинг-ателье Coleman Milne совместно с немецкой компанией BINZ International создали катафалк на базе электромобиля Tesla Model S. Об этом сообщается на сайте компании.

Катафалк премиум-класса на базе Tesla Model S Coleman Milne

Специалисты компании удлинили колесную базу Tesla Model S. Кроме того, линия крыши теперь тоже была увеличена. На одном заряде модель теперь может проехать 350 км.

«Клиенты также получат выгоду от приложения Tesla, которое позволяет пользователям контролировать и отслеживать параметры зарядки через мобильные устройства iPhone и Android и предоставляет доступ к другим функциям автомобиля», — говорится в сообщении.

Ранее компания RemetzCar из Нидерландов также модернизировала Tesla Model S, превратив его в катафалк. Тюнеры увеличили длину американского электрокара до 5,8 м.

Напомним, Tesla Model S заняла пятое место в рейтинге самых продаваемых электрокаров на авторынке России по итогам июля 2020 года.

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