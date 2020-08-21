Лондон, , 13:51 — REGNUM Британский автопроизводитель Ineos Automotive представил тестовый образец внедорожника Grenadier. Демонстрационное видео с авто размещено на канале INEOS Automotive в YouTube.

В видео говорится, что компания переходит к этапу испытаний прототипов вседорожника Grenadier в реальных условиях.

На доработку Ineos Grenadier осталось около года. В видео показано нынешнее состояние тестирования, а также сообщается подробная информация о моторной линейке вседорожника.

Следующий этап тестирования авто будет проходить в реальных условиях.

Напомним, интерьер Grenadier выполнен в стиле Defender и немецкой модели Mercedes-Benz G-Class.

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