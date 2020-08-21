Оттава, , 13:32 — REGNUM Канадское тюнинг-ателье AMT Machine Shops оснастило городской автомобиль Rover Mini двигателем от гоночного мотоцикла Kawasaki Ninja. Видео с автомобилем размещено на канале Roads Untraveled в YouTube.

Мотоциклетный движок установлен между осями машины за водительским сиденьем. Авто также оснащено большими крыльями, задним спойлером и диффузором.

Поскольку двигатель размещён практически в салоне авто, то он издает очень много шума. Поэтому даже на демонстрационном видео водителю пришлось вставить в уши беруши.

Что же касается капота, из которого был удалён штатный двигатель, то там теперь находится топливный бак.

В качестве коробки передач у автомобиля сохранилась существующая трансмиссия от мотоцикла Ninja. Кроме того, в машину были установлены элементы индикации байка для контроля за показателями мотора.

Напомним, компания Posaidon из Германии ранее представила силовой агрегат внедорожника Mercedes-AMG G63 мощностью 940-сильный двигатель (1278 Нм). До «сотни» такой мотор может разогнать машину за 3,6 секунды.

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