Токио, , 12:19 — REGNUM Японский автопроизводитель Toyota представил тюнинг для модели Toyota Hilux под суббрендом GR. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автомобиль получил металлическую защиту днища, защищающую передний бампер трубу, а также боковые подножки с электроприводом и защитные дуги в кузове.

За доплату покупатели могут приобрести переднюю и заднюю реактивные тяги, которые увеличивают стабильность при поворотах. Кроме того, специалисты компании создали специальную защиту от солнца с эмблемой GR. Правда стоит она не дёшево — 13 200 иен (порядка 9200 рублей).

Весь тюнинговый комплект стоит 305,8 тыс. иен (около 213 тыс. руб.).

Ранее компания Toyota выпустила особую версию Sequoia с чёрными акцентами в экстерьере под названием Nightshade Edition. Стоит самая дешёвая комплектация спецверсии от 60 120 долларов (порядка 4,4 млн рублей).

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