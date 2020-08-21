Арзамас, Нижегородская область, , 11:13 — REGNUM Арзамасский машиностроительный завод (АМЗ) создал новую вариацию бронемашины «Тигр» — без крыши и дверей. Снимки автомобиля размещены на сайте издания Drom.ru.

Новая версия бронемашины Тигр Drom.ru

Новое авто позиционируется как машина для быстрых штурмов. Сиденья бронемашины созданы с противоминной защитой, а оставшиеся части кузова новинки созданы из бронированной стали.

В качестве основы для автомобиля послужил усовершенствованный «Тигр» 2019 года выпуска. От модели прошлого поколения новинка отличается новой лицевой частью с бронированной решёткой радиатора, пластиковыми крыльями и модернизированной светотехникой.

Главным новшеством в технической части «Тигра» является китайская коробка «автомат» Fast Gear. В движение «Тигр» приводит 215-сильный дизельный турбированный мотор ЯМЗ-534 рабочим объёмом 4,4 литра.

Официальная премьера новинки должна состояться на форуме «Армия-2020».

Напомним, первый автомобиль «Тигр» сошёл с конвейера Горьковского автозавода в 2005 года. Заказчиком машины был иорданский король Абдалла II.

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