Москва, , 10:33 — REGNUM Тюнинг-ателье Frequency Intelligent Exhaust представило высокопроизводительную систему выхлопа Fi для спортивного купе Toyota Supra 2020 года выпуска. Видео с демонстрацией работы системы размещено на канале Automotive Mike в YouTube.

Стоит отметить, что уже в стандартной комплектации Supra производит отличный звук выхлопа. Однако специалисты из Frequency Intelligent сделали систему, которая придаёт трёхлитровому шестицилиндровому мотору с турбонаддувом более спортивный звук.

Новая выхлопная система состоит из даунпайпов сверхвысокого потока без катушки, глушителя с клапаном и патрубков из углеродного волокна.

На холостом ходу звук нового выхлопа достигает 119 дБ, что значительно громче, чем 97,8 дБ стандартного выхлопа спортивного автомобиля.

Ранее стало известно, что компании Toyota и Mazda планируют создавать на строящемся автозаводе в североамериканском штате Алабама кроссоверы на общей платформе.

Читайте также: Toyota подняла в России цены на модели Camry, Land Cruiser и RAV4