Берлин, , 10:15 — REGNUM Немецкий автопроизводитель Porsche не будет отказываться от безнаддувных силовых агрегатов. Об этом, как передает UsedCars.ru, заявил глава отдела спортивных автомобилей марки Франк-Штеффан Валлисер.

По словам Валлисера, эти типы моторов могут быть в некоторой степени электрифицированы в ближайшем будущем.

Ранее в автокомпании уже заявляли о планах электрификации своего модельного ряда. По предварительным расчётам, на данный проект необходимо примерно 10 млрд евро. В Porsche прогнозируют, что к 2025 году на долю плагин-гибридных авто и полностью электрических машин будет приходиться половина всех продаж марки. Однако в компании планируют сохранить безнаддувный двигатель.

Представитель компании выразил уверенность в том, что высокооборотистый мотор без наддува и мгновенный крутящий момент электродвигателей «идеально подойдут друг другу».

«Такое сочетание может создать уникальный опыт вождения, в первую очередь сосредоточенный на опыте Porsche в области производительности», — добавил топ-менеджер.

Ранее аукционный дом Bring A Trailer выставил на торги редкий Porsche 911 GT3 Cup PCA Edition 2018 года выпуска из ограниченной серии. Всего было собрано пять таких моделей. Ожидается, что за своё авто продавец выручит не менее 160 тыс. долларов (около 11,7 млн рублей).

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