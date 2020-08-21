Тегеран, , 07:59 — REGNUM 20 августа Иран представил новейшую военную технику, включая турбовентиляторные двигатели четвертого поколения, а также две баллистические и крылатые ракеты. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Президент страны Хасан Рухани и министр обороны бригадный генерал Амир Хатами приняли участие в церемонии открытия в режиме видеоконференции.

В ходе церемонии была запущена линия сборки турбовентиляторных двигателей Owj, открыта выставка беспилотных летательных аппаратов, а также представлены баллистические ракеты Shahid (Martyr) Qasem Soleimani и крылатые ракеты Shahid Abu Mahdi.

Также был представлен легкий турбовентиляторный двигатель четвертого поколения, который используется в современных беспилотных летательных аппаратах. Этот двигатель значительно повышает мощь иранской авиации.

По случаю четырех десятилетий самопожертвования и усилий сотрудников министерства обороны день 20 августа был объявлен Национальным днем оборонной промышленности в Иране.